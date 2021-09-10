الشيخ نعيم قاسم : يجب رفع الصوت ضد الفاسدين والمرتكبين ويجب ان تكون ادوات المحاسبة واضحة وشفافة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 10 2021 - 18:40

الشيخ نعيم قاسم : يجب رفع الصوت ضد الفاسدين والمرتكبين ويجب ان تكون ادوات المحاسبة واضحة وشفافة

منذ 1 ساعة 10 September، 2021
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