الرئيس عون: كل ثورة شعبية يجب ان تقوم على تحديد الخسائر ومحاسبة المسؤولين وإيجاد الحلول على نفقة من تسبب بالكارثة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 5 2021 - 14:38

الرئيس عون: كل ثورة شعبية يجب ان تقوم على تحديد الخسائر ومحاسبة المسؤولين وإيجاد الحلول على نفقة من تسبب بالكارثة

منذ 1 ساعة 5 September، 2021
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