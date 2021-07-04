الكرملين: مهتمون بالحوار مع الناتو وعلاقاتنا مع تركيا مثال يحتذى به

أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف عن اهتمام موسكو بالحوار مع حلف الناتو، وأشار إلى علاقاتها مع تركيا “كمثال يمكن الاستفادة منه في هذا الصدد”. وقال بيسكوف، في حوار إعلامي بثته الأحد قناة “روسيا-1” “كانت ولا تزال روسيا دائما مهتمة بتطوير علاقات بناءة مع الناتو. يمكن ويجب التحدث حتى مع حلف شمال الأطلسي لأن الحوار هو السبيل الوحيد لإبلاغ الجانب الآخر بمباعث قلقك”. في الوقت نفسه، شدد المتحدث على أن “الناتو لا يجلب أي استقرار إلى أوروبا بل إنه عامل لزعزعة الاستقرار”.

وأوضح أن الناتو” أنشئ كحلف عسكري يكمن هدفه في خوض مواجهة”، مضيفاً “ليس بإمكان بندقية كلاشنيكوف أن يكون أي شيء سوى بندقية كلاشنيكوف، والأمر كذلك فيما يخص الناتو”. ولفت بيسكوف إلى أن “المساعي الرامية إلى استئناف الحوار بين روسيا والناتو تواجه حاليا محاولات لفرض أجندة محددة على موسكو”، مؤكدا أن هذا الأمر يجعل مثل هذا الحوار مستحيلا في الظروف الحالية.

وقال المتحدث إن “العلاقات بين موسكو وأنقرة تمثل أيضا دليلا على أنه بإمكان الدول الأعضاء في الناتو، رغم القيادة الأمريكية داخل الحلف، الحفاظ على سيادتها وتبني مواقف مسؤولة فيما يخص ضمان الأمن الإقليمي”. ووصف بيسكوف العلاقات بين روسيا وتركيا بأنها “مهمة جدا وتخدم استقرار المنطقة”.

كما أكد المتحدث “ضرورة الحوار بين روسيا والاتحاد الأوروبي”، لافتا إلى أن “جهود ألمانيا وفرنسا الرامية إلى تبني نبرة جديدة إزاء موسكو، تواجه عدم رغبة أعضاء آخرين داخل التكتل في تطبيع العلاقات معها”. وحمّل المتحدث باسم الكرملين “الدول حديثة العضوية” في الاتحاد الأوروبي المسؤولية عن هذا الأمر، مشيراً إلى أن “دول البلطيق خاصة تستضيف في أراضيها مقاتلات أمريكية وتفعل كل ما بوسعها لجلب قوات أجنبية إلى أراضيها كي تنتشر على مقربة مباشرة من الحدود الروسية، ما يزيد من حدة التوترات في المنطقة”.

المصدر: روسيا اليوم