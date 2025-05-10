النائب فضل الله: الاعتداءات الاسرائيلية تزيد بيئة المقاومة تمسكا بخيارها

نظم حزب الله في مدينة صيدا يوم السبت تحت شعار “لأنهم شركاء المقاومة والإنتصار وحقيقة الوطن”، لقاءً إعلاميًا حواريًّا برعاية عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله، بحضور مسؤول قطاع صيدا في حزب الله الشيخ زيد ضاهر وإعلاميين.

وبالمناسبة، قال فضل الله إن “الأولويات اليوم تبدأ من توفير الدولة سبل الحماية للناس في مواجهة الاعتداءت الاسرائيلية المتواصلة وأن تعمل على تحرير الأرض وتحرير الأسرى وإعمار ما هدمه العدو”، وتابع “أولويات المواطن على المستوى الاقتصادي تحسين الوضع المعيشي، وأن تُعاد للمودعين أموالهم المحتجزة في البنوك وأن تنفذ الوعود بشأن الكهرباء كي لا يظل المواطن يدفع فاتورتين وأن يلمس جدِّية في إعادة بناء مؤسَّسات الدولة على أسس سليمة”.

واضاف فضل الله انه “بعد مرور أشهر على تشكيل الحكومة لم يلمس المواطن تحسنًا في أداء العديد من الوزارات، ويُفترض أن لا تكون هناك متاريس سياسية في الحكومة، لأنَّ بعض من فيها يخوض منذ الآن معركة الانتخابات النيابية لحساب القوى السياسيَّة بدل القيام بواجباته في تأمين متطلبات الناس”، وتابع “نحن شركاء في الحكومة وفق تمثيلنا الوزاري، ونريد لها أن تنجح وعلى تواصل مع رئيسها، ودائما مستعدون للتعاون كي تنجح في تطبيق بيانها الوزاري خصوصا في مجال الاصلاح، ولكن نراقب عملها من خلال المجلس النيابي وفق ما يمنحنا إياه الدستور”.

وعن الانتخابات البلدية، أكد فضل الله “أنها تكتسب في الجنوب أهمية خاصَّة لأنَّها تعبير عن صمود الجنوبيين وتمسكهم بأرضهم، وستكون رسالتها موجَّهة للعدو وفحواها أنَّ كل التدمير والقتل ومواصلة الاعتداءات لن تبعد الجنوبيين عن أرضهم، وما يجمعهم هو تعلقهم بهذه الأرض وسعيهم لخدمة اهلهم”.

وحول الاعتداءات الاسرائيلية، قال فضل الله إن “ما يجري في لبنان اليوم يزيد بيئة المقاومة تمسكًا بخيارها المقاوم”، واضاف “أظهرت الدولة عدم قدرة على توفير الحماية لمواطنيها، وفي أحيان كثيرة تتجاهل ما يحصل كأنه في دولة أخرى”.

ورأى فضل الله ان “الاعلام اللبناني المنتمي إلى قضايا الناس والوطن، أدَّى دورًا أساسيًّا في مواجهة العدوان الصهيوني، ولذلك دفع تضحيات جسيمة فكان منه شهداء”، وشدد على ان “العدو كان يريد اسكات هذا الصوت الحر كي يخفي الصورة الحقيقية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام