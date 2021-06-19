المفتي عبد الله: لحكومة جامعة من أولوياتها معالجة الازمة الاقتصادية

إعتبر مفتي صور وجبل عامل القاضي الشيخ حسن عبد الله، أن “لبنان يشكل حلقة وصل تاريخية وجغرافية وواجهة مميزة في المنطقة، وإن الازمات الاقتصادية والاجتماعية والانسانية التي تعصف به تفقده هذا الدور الرائد”.

كلام المفتي عبدالله جاء خلال استقباله رئيس جمعية الوسط الإسلامية الشيخ حسين اسماعيل وعددا من القيادات الروحية والاهلية في دار الافتاء الجعفري في صور.

ودعا القيادات السياسية “التي تعرقل تشكيل الحكومة الى التراجع عن الغرور السياسي والعمل مع المكونات اللبنانية لما فيه مصلحة لبنان وشعبه وليس اتخاذ المواقف خدمة للمصالح الحزبية الطائفية والمذهبية الضيقة”.

وشدد عبد الله على “ضرورة الاسراع في تشكيل حكومة وطنية جامعة من أولوياتها معالجة الازمة الاقتصادية والاستفادة من دولة الرئيس نبيه بري كشخصية قادرة على تقريب وجهات النظر بين أهل الحكم والتعاطي معه على هذا الاساس وليس على أسس أخرى غير مجدية”.

وأشار الى “ضرورة أن يمتنع المحتكرون أو الباعة الذين يشترون مادة البنزين بأسعار مدعومة وبيعها بالسوق السوداء بأسعار خيالية مستغلين حاجة الناس لتيسير أعمالهم وأمورهم”، داعيا القوى الامنية الى “ضبط الفوضى في محطات المحروقات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام