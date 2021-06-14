ستولتنبرغ: العلاقات مع روسيا في أدنى مستوى منذ الحرب الباردة والصين ليست عدواً

رأى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ الإثنين، أن “العلاقات مع روسيا وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ الحرب الباردة”، موضحا أن قادة الحلف سوف يناقشون في اجتماع اليوم العلاقات مع روسيا بجانب التحديات الأمنية التي تمثلها الصين.

وقال ستولتنبرغ، خلال مؤتمر صحافي قبل اجتماع قادة الحلف في بروكسل، “سنتطرق إلى علاقتنا مع روسيا ومقتنع أن القادة سيؤكدون على مبدأ الدفاع مع الحوار”.

كما أوضح أن الحلف سوف يستمر في الحوار مع روسيا “وهو ليس مؤشر ضعف بل قوة”، مرحبا باللقاء المرتقب بين الرئيسين الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين. وبخصوص الصين أشار ستولتنبرغ إلى أنها “ليست عدواً للحلف، لكنها تمثل تحديا يجب أن تستجيب له الدول الأعضاء بشكل موحد”.

المصدر: سبوتنيك