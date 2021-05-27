فهمي وقع مشروع مرسوم توزيع عائدات الصندوق البلدي المستقل للبلديات بقيمة 775 مليار ليرة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 27 2021 - 13:54

فهمي وقع مشروع مرسوم توزيع عائدات الصندوق البلدي المستقل للبلديات بقيمة 775 مليار ليرة

منذ 22 mins 27 May، 2021
محمد فهمي
لبنان

صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال العميد محمد فهمي البيان الآتي: “بعد متابعة وزير الداخلية والبلديات مع وزير المالية تحديد قيمة الكتلة النقدية المتجمعة في قيود مديرية الخزينة في وزارة المالية لحساب الصندوق البلدي المستقل عن العام 2019، وقع الوزير محمد فهمي مشروع المرسوم المتعلق بتوزيع عائدات الصندوق البلدي المستقل عن العام 2019 لاتحادات البلديات والبلديات والبالغة قيمتها 775 مليار ليرة لبنانية، وأحال مشروع المرسوم إلى وزارة المالية للاستكمال.

وأمل الوزير فهمي أن تساهم هذه الاعتمادات في دعم البلديات لا سيما في الخطوات الأساسية للحد من انتشار وباء كورونا والحفاظ على سلامة المواطنين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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