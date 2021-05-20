ظريف: تباحثنا مع المسؤولين الايرلنديين حول الاتفاق النووي واليمن وفلسطين

وكتب ظريف، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي، “تويتر” في ختام جولته الاوروبية في دبلن، المحطة الثالثة والاخيرة من جولتنا الاوروبية، التقينا الرئيس الايرلندي مايكل دي هيغينز ووزير الخارجية سيمون كوفيني، مضيفاً أنه “مع التاكيد على العلاقات الودية بين البلدين اجرينا مباحثات حول تنمية العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وخلال لقائه وزير الخارجية الايرلندي رحب ظريف باستعدادات ايرلندا بهدف إعادة فتح سفارتها وتعيين سفير لها في طهران. كما نوه، الى رغبة ايران في استمرار المشاورات السياسية والاقتصادية لاسيما في مجالات الزراعة والعلوم وتقنية المعلومات مع جمهورية ايرلندا.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الايرلندي رغبة بلاده في الارتقاء بمستوى العلاقات والتعاون مع ايران، واستثمار فرص عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي لتسهيل اجراءات القرار 2231 .

وتناول الوزيران الايراني والايرلندي، فضلاً عن القضايا الثنائية، آخر المستجدات المتعلقة بمفاوضات فيينا والتطورات الأخيرة في فلسطين وتأكيد الجمهورية الإسلامية الايرانية على “ضرورة اجراء الاستفتاء العام في فلسطين بمشاركة الفلسطينيين بكافة انتماءاتهم الدينية الى جانب الوضع الراهن في اليمن والعراق وافغانستان ولبنان وسوريا وقره باغ، فضلاً عن برامج مكافحة فيروس كورونا واللقاح المضاد له”.

يُذكر، أن ايرلندا شكلت المحطة الثالثة لجولة وزير الخارجية الايراني الاوروبية، التي بدأها منذ الأسبوع الماضي، بالعاصمة الاسبانية مدريد ومن ثم زار ايطاليا، كما التقى في الفاتيكان زعيم الكنيسة الكاثوليكية “البابا فرنسيس الثاني”.