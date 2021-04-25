“الجهاد”: القدس جوهر الصراع وقضية كل العرب والمسلمين

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين نافذ عزام أن “قضية القدس ليست قضية موسمية، بل هي جوهر الصراع والمواجهة المحتدمة مع الاحتلال”.

وقال عزام الأحد إن “️قضية القدس مرتبطة بالقضية الفلسطينية ككل”، ولفت الى ان “النضال من أجل القدس جزء من النضال الشامل الذي يخوضه الفلسطينيون منذ 100 عام”.

وأشار عزام إلى أن “غزة لم تبخل في الدفاع عن القدس، بل هي طوال الوقت في مواجهة مفتوحة مع الاحتلال”، وشدد على أن “القدس هي قضية كل العرب والمسلمين”.

ولفت عزام الى “ضرورة أن تتحرك كل الدول العربية والإسلامية وعلى أن يكون الضغط في كل المحافل لأن القدس في قلب الإسلام”.

المصدر: فلسطين اليوم