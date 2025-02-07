الولايات المتحدة | وزارة الخزانة تعلن فرض عقوبات على شبكة دولية بحجّة “بنقل النفط الإيراني إلى الصين”

أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات مالية هي الأولى منذ تنصيب الرئيس دونالد ترامب، تستهدف “شبكة دولية متهمة بنقل النفط الإيراني إلى الصين لتمويل أنشطة طهران العسكرية”.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، إنّ “العقوبات تستهدف شبكة دولية تسهل نقل ملايين من براميل النفط الخام الإيراني، بقيمة مئات ملايين الدولارات، إلى الصين”.

وادّعت وزارة الخارجية الأمريكية أن “هذه الشبكة تنتج عائدات غير مشروعة للجيش الإيراني، مما يسمح له بتمويل الجماعات الإرهابية مثل حماس وحزب الله”.

ونقل البيان عن وزير الخزانة سكوت بيسنت قوله “لا يزال النظام الإيراني يركز على الاستفادة من عائداته النفطية لتمويل تطوير برنامجه النووي، وإنتاج صواريخه البالستية الفتاكة والطائرات المسيّرة، ودعم مجموعاته الإرهابية الإقليمية بالوكالة”.

وأكد أن “الولايات المتحدة ملتزمة استهداف أي محاولة من جانب إيران لتأمين التمويل لهذه الأنشطة الخبيثة”.

وكان أعلن ترامب، الثلاثاء، أنه يعتزم استئناف سياسة “الضغوط القصوى” على إيران بسبب مزاعم عن محاولة طهران تطوير أسلحة نووية.

هذا وتؤدي العقوبات إلى تجميد الأصول التي تحتفظ بها الشركات المستهدفة بشكل مباشر أو غير مباشر في الولايات المتحدة، فضلًا عن حظر الشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا، ومنع المواطنين الأميركيين من التعامل مع الشركات المستهدفة بالعقوبات، تحت طائلة التعرض للعقوبات بدورهم.

المصدر: وكالات