الولايات المتحدة | بعد ملاحقة نتنياهو.. ترامب يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمراً تنفيذياً يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، منتقداً إصدارها أوامر اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن المُقال يوآف غالانت.

ووفقاً للأمر التنفيذي “ستفرض الولايات المتحدة عقوبات مهمة على المسؤولين عن تجاوزات المحكمة الجنائية الدولية، وقد تشمل هذه العقوبات حجب الممتلكات والأصول، إضافةً إلى تعليق دخول مسؤولي المحكمة وموظفيها، وأفراد أسرهم المباشرين، إلى الولايات المتحدة”.

وتتزامن هذه الخطوة مع زيارة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى واشنطن.

وفي ذات السياق، اعتبر ترامب -في تصريحات أدلى بها الليلة- أن المحكمة الجنائية الدولية لا تملك ولاية قضائية على الولايات الأمتحدة ولا على “إسرائيل”، مؤكداً أن واشنطن “تعارض بشكلٍ قاطع أي إجراءات تتخذها المحكمة ضد حليفتها الوثيقة إسرائيل”، كما تتوقع من حلفائها معارضة اتخاذ موقف مماثل.

ويأتي توقيع الأمر التنفيذي بعد أن عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ، الأسبوع الماضي، جهوداً يقودها الجمهوريون لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية، احتجاجاً على مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزّة.

يذكر أن هذه الخطوة ليست الأولى من نوعها، إذ سبق لترامب أن فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية عام 2020 خلال ولايته الأولى، وذلك رداً على تحقيقاتها بشأن جرائم حرب ارتكبتها القوات الأميركية في أفغانستان.

المصدر: مواقع اخبارية