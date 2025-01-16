حركة الجهاد الإسلامي: اتفاق مشرف لوقف العدوان والانسحاب وتبادل الأسرى

أكّدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أنّ الشعب الفلسطيني ومقاومته فرض اليوم “اتفاقاً مشرفاً لوقف العدوان، والانسحاب وإجراء عملية تبادل أسرى مشرفة، وذلك بفعل صموده الأسطوري ومقاتليه الشجعان البواسل”.

وشدّدت الحركة، في بيان لها، على أنها لن تدّخر جهداً في خدمة الفلسطينيين قطاع غزة، “ومواكبة تحديات المرحلة القادمة”، و”أن المقاومة ستبقى في حالة يقظة لضمان تنفيذ هذا الاتفاق كاملاً”.

كما وجهت “تحية إجلال وإكبار إلى أبناء الشعب الفلسطيني ومجاهديه الصابرين المرابطين في قطاع غزة، وفي كل ساحات وجوده، في الوطن والشتات، وإلى كل قوى المقاومة التي ساندت الفلسطينيين على مدار الوقت”.

وشكر البيان “الإخوة في قطر وفي مصر على الجهود التي بذلوها لإنجاح هذا الاتفاق”.

وفي السياق، أعلن وزير الخارجية القطري ورئيس الحكومة القطرية، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مؤتمر صحافي، عقده مساء الأربعاء، نجاح الجهود لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وموافقة كل من المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي على الاتفاق، مؤكداً استمرار العمل مع حركة حماس والاحتلال، بشأن خطوات تنفيذ الاتفاق، وعمل قطر ومصر والولايات المتحدة على ضمان تنفيذه.

المصدر: مواقع اخبارية