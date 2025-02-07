غالانت يُقرّ: أمرْنا “الجيش” الإسرائيلي بقتل الأسرى مع مقاتلي حماس

أقرّ وزير “أمن” الاحتلال الإسرائيلي السابق، يوآف غالانت، بأنّه تمّ إعطاء “الجيش” الإسرائيلي، أوامر باستخدام ما يُسمى إجراء “هانيبعل”، أي “قتل أسرى مع آسريهم في الحرب”.

ويواجه “جيش” الاحتلال سلسلة من الاستقالات بسبب الإخفاقات في الـ7 من تشرين الاول / أكتوبر، ووصفت القناة “الـ 13” الإسرائيلية بأنّ “هناك هزة في الجيش الإسرائيلي”.

وأتى ذلك في أعقاب إعلان رئيس أركان “الجيش” الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، استقالته من منصبه، على أن تنتهي مهمّاته في السادس من آذار/مارس المقبل، بعد إقراره بالمسؤولية عن “فشل الجيش في السابع من أكتوبر”.

وتبعَ استقالةَ هاليفي إعلانُ قائد المنطقة الجنوبية، اللواء يارون فينكلمان، إنهاء خدمته، معترفاً، في كتاب استقالته، بأن “الفشل في الـ7 من تشرين الاول / أكتوبر محفور في حياتي إلى الأبد”.

المصدر: مواقع اخبارية