عناوين واسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 7 شباط/فبراير 2025

العناوين

الأخبار:

– الوصاية الأميركية – السعودية تبسط سلطتها: كيف تُشكّل الحكومة وكيف تستـعدّ للانتخابات النيابية؟

– ما بعد قنبلة ترامب: اتفاق غزّة رهن «الغموض» الأميركي

– موازنة الضمان لعام 2025: اختلال التوازن المالي بفائض وهمي

البناء:

– حملة تراجع أميركية للتخفيف من تصريحات ترامب وتحويلها إلى مجرد فكرة

– انتكاسة الولادة الطبيعيّة لحكومة سلام وانتظار موعد وشكل الولادة القيصريّة

– اشتباكات الحدود الشرقيّة بين العشائر ومسلحين سوريين تنتهي بتبادل الأسرى

اللواء:

– معركة «إستقلالية الحكومة» تتفجر على خلفية الشيعي الخامس

– سلام متمسك بصلاحياته.. وإصرار أميركي على إبعاد حزب الله.. وغارات ليلاً شمال الليطاني وعلى السلسلة الشرقية

– صفقة ترامب نتنياهو: تعهد إسرائيلي بتسليم غزة للأميركيين بعد التهجير

الجمهورية:

– سلام: مشي الحال وما مشي

– جنبلاط لـ”الجمهورية”: أحذّر بعض الداخل من الوهم

– العهد الجديد: فرصة لا تتكرّر

الديار:

– تعثر ولادة الحكومة… «شياطين» اميركية او عناد داخلي؟

– سلام يُجهض توافق عون وبري على «الشيعي» الخامس

– اورتاغوس في بيروت ومواجهات خطيرة على الحدود الشرقية

النهار:

– الثنائي يستعيد فجأة إدمان التعطيل!

– بالفيدرالية تلويح بها بعد الحرمان الوزاري

– التصحر القاتل الصامت

الاسرار

البناء:

خفايا:

– تؤكد مصادر سياسية متابعة لملف تشكيل الحكومة أن انقلاباً في موقف الرئيس المكلف نواف سلام على الاتفاق القائم بينه وبين ثنائي حركة أمل وحزب الله، في ما يتعلّق بتسمية الوزراء وأن هذا الانقلاب ثمرة تدخل أميركي مباشر نقلت وكالة رويترز تفاصيله والحاجة لإظهار الحكومة صورة هزيمة لحزب الله، وإلى جانب الموقف الأميركي خضوع لطلبات توزير لحزب كلنا إرادة على حساب نواب الطائفة السنية وتفضيل صداقات على تمثيل التيار الوطني الحرّ وتيار المردة. وتساءلت عمّا إذا كانت الحكومة سوف تستطيع أن تبصر النور في ظل هذه العقد أو أن تنال الثقة إذا تشكلت بهذه المعايير؟

كواليس:

– تشهد الساحة الإعلاميّة حرب تسريبات متبادلة بين محطة تلفزيونيّة ومرشح الرئيس المكلّف لمنصب نائب رئيس الحكومة على خلفيّة التنافس على المنصب بين رئيس المحطة والمرشح. وتشهد هذه الحرب نبشاً لمواقف وشؤون شخصيّة يعتقد البعض أنها ستؤدي إلى استبعاد الاسمين وعودة منصب رئيس الحكومة إلى اسم يختاره رئيس الجمهورية كما كانت العادة.

اللواء:

همس:

-اتخذت المصارف المركزية والاتحادية في أوروبا إجراءات للحدِّ من تأثير هجوم ترامب الجمركي على اقتصاديات العالم، ومجالات تبادل السلع.

غمز:

-طُرحت في مفاوضات ما قبل الاتفاق على موعد إعلان الحكومة، أسماءُ بعضها مقرَّب من مرجع شهير، وذي تأثير قوي ومقبول إلى اليوم.

لغز:

-طرح مسارعة الإدارة الأميركية اسم سفيرة جديدة في بيروت، أسئلة عن مسار التغيير الجديد في السياسة التي ستعتمد في لبنان.

الجمهورية:

– لم ينفِ مسؤول كبير ما تمّ تداوله عن تعرّضه إلى ضغوط خارجية من أجل عدم إشراك جهة معيّنة في استحقاق مهمّ.

– لم يتمّ الحصول على ضمانات بتنفيذ اتفاق حساس ترعاه دولتان عظميان بشكل أساسي ضمن المهلة الممدّدة.

– حذّر سفير عربي من تمادي انشغال اللبنانيّين بحصص وزارية فيما تتغيّر خرائط المنطقة وتحتل إسرائيل جنوب لبنان وغزة وجزءاً من جنوب سوريا.

النهار:

– يسود ارباك اوساط السياسيين ورجال الدين حول الموقف من الدفع باتجاه تاليف حكومة الأمر الواقع خوفا من بروز بوادر فتنة مذهبية في حال اعتبر “الثنائي” انه صار مقصيا وأن يلجأ الى الشارع لإحداث فوضى.

– يتردد ان مديرا عاما يؤرقه الوزير الجديد المقترح نظراً للعلاقة المتوترة بينهما منذ زمن.

– قال مسؤول امني ان عملية ضبط الوضع ستبقى معقدة طالما ان المراوحة في مسالة تأليف الحكومة قائمة اذ تمر البلاد في مرحلة انتقالية على كل الصعد.

– سافر مستشار احد المسؤولين الى احدى عواصم القرار للوقوف على اخر المستجدات حيال الموقف من التطورات اللبنانية ليبنى على الشيء مقتضاه.

– رغم كل الايجابية تجاه لبنان بعد انتخاب رئيس الجمهورية الا ان التعامل مع اللبنانيين في مجال تأشيرات السفر لم يتبدل حتى الساعة ربما في انتظار ولادة الحكومة.

المصدر: صحف