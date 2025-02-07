العلامة الخطيب: على الجميع تحمّل مسؤوليتهم الوطنية لإنقاذ ما تبقى من وطننا

قال نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، العلامة الشيخ علي الخطيب، في خطبة الجمعة: “إنّ منطقتنا، أيها الإخوة، تمرّ بمرحلة دقيقة للغاية في ظلّ المشاريع الأميركية الجهنّمية، وأبرزها ما أعلنه الرئيس الأميركي من مقترح لتهجير أهل غزة إلى مصر والأردن وأماكن أخرى. هذه المشاريع لا يمكن أن تحقق الاستقرار في الشرق الأوسط، ولا يمكن أن يبقى لبنان بمنأى عنها، فهو ليس جزيرة معزولة كما يحلم البعض، وذلك انطلاقًا من موقعه الجغرافي والسياسي، فضلًا عن استضافته ما يعادل ثلث سكانه من اللاجئين الفلسطينيين والسوريين. وأخشى ما نخشاه أن تشمل ‘الأماكن الأخرى’ التي تحدث عنها الرئيس الأميركي وطننا لبنان، فضلًا عن مصر والأردن”.

وتابع قائلًا: “من يعتقد أن لبنان بعيد عن غزة وأهلها، نُعيده بالذاكرة إلى العام 1992، يوم أبعد الكيان الصهيوني 415 فلسطينيًا إلى لبنان من غزة والضفة الغربية، وكان بينهم قياديون، مثل الشهيدين إسماعيل هنية وعبد العزيز الرنتيسي. وقد خيّم هؤلاء لمدة سنة في منطقة مرج الزهور في جنوب لبنان، ثم عادوا بضغط دولي، فاستُشهد منهم من استُشهد، واعتُقل من اعتُقل. وإذا سَلِمَ لبنان من مشروع التهجير الأميركي للفلسطينيين من غزة والضفة الغربية، فهل سأل اللبنانيون أنفسهم عن مصير الفلسطينيين على أرضه في ظلّ مشروع التوطين الذي يستيقظ مع كل مرحلة من مراحل الصراع؟ لذلك، فإنّنا ندعو إلى التعجيل في تشكيل الحكومة الجديدة، وانتظام المؤسسات، وتجاوز كل الخلافات اللبنانية الداخلية، وتجاوز التدخلات الخارجية التي لم تزل تمارس الضغوط من أجل فرض أجندتها في تأليف الحكومة وإرسال الرسائل عبر العدوان الإسرائيلي الذي تجاوز كل الحدود. إننا نأمل أن يتحمّل الجميع مسؤولياتهم الوطنية لمواجهة المرحلة المقبلة بأقصى درجات التضامن، لإنقاذ ما تبقى من وطننا، ولا سيما أننا على أبواب موعد جديد لانسحاب الاحتلال الإسرائيلي عن جنوبنا الغالي في الثامن عشر من الشهر الجاري”.

وأضاف: “من هنا، نكرّر القول بضرورة قيام الدولة القوية العادلة، التي تفرض حضورها انطلاقًا من حدودنا مع الكيان الصهيوني، فتحمي أهلنا الذين عانوا الويلات منذ نصف قرن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام