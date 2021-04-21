ظريف بعد لقائه نظيره الباكستاني في طهران: نؤكد على الأمن والاستقرار على حدود إيران وباكستان

اعتبر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، لدى استقباله نظيره الباكستاني شاه محمود قرشي في طهران أن الأمن والاستقرار على الحدود الإيرانية الباكستانية بأنه عنصر أساسي في تحسين أوضاع سكان الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة ومنع الهجرة غير الشرعية.

ورحب ظريف بوزير الخارجية الباكستاني، مشيرا الى تزامن ذكرى وفاة محمد إقبال لاهوري ويوم الشاعر سعدي وقال: “إنكم تخلدون ذكرى سعدي في باكستان ونحن في إيران نخلد ذكرى محمد إقبال لاهوري، ما يظهر عمق الروابط بين دولتي إيران وباكستان ويظهر بشكل جيد القواسم الثقافية المشتركة بين البلدين.

واعتبر وزير الخارجية الايراني أن فتح معبر بيشين – مند الحدودي ، وهو المعبر الحدودي الثالث بين إيران وباكستان ، بأنه مؤشر على عزم الطرفين على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية، وأعرب عن أمله ان يقود التوقيع على “مذكرة التفاهم” للتعاون بين جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية باكستان الإسلامية لانشاء أسواق حدودية على طول الحدود بين البلدين ، الى ايجاد هذه الأسواق الحدودية على وجه السرعة .

وشدد ظريف على أنه “على الرغم من المعابر الحدودية الثلاثة الرسمية وإنشاء ستة أسواق حدودية ، فإن التجارة على جانبي الحدود ستزدهر وستؤثر على أوضاع شعوب المنطقة”. ودعا ظريف إلى تعزيز التعاون القنصلي والتعاون القضائي بين البلدين وأضاف: “إن هذا التعاون سيحسن أوضاع رعايا البلدين في البلد المقابل وسيعزز العلاقات العامة بين البلدين”.

وأشار ظريف إلى أن الأمن والاستقرار على الحدود الإيرانية الباكستانية عنصر أساسي في تحسين أوضاع سكان الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة ومنع الهجرة غير الشرعية.

المصدر: وكالة أنباء فارس