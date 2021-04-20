روسيا تسجل أدنى حصيلة اصابات بـ “كورونا” منذ أيلول/سبتمبر

سجلت روسيا الثلاثاء، أدنى حصيلة للإصابات بفيروس كورونا المستجد منذ أيلول/سبتمبر 2020، بواقع 8 آلاف 164 حالة جديدة بـ”كوفيد-19″ خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة في البلاد 4 ملايين 718 ألف 854 إصابة.

وجاء في بيان مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا “تم تسجيل 8 آلاف 164 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في 83 إقليما روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينها 1026 حالة إصابة بدون أعراض، وهو ما يمثل 12.6 بالمئة من المصابين”.

وأشار البيان إلى أن أكبر عدد من الإصابات تم تسجيله كان في العاصمة الروسية موسكو بتسجيل 1996 حالة إصابة، تليها مدينة سانت بطرسبورغ بـ 687 إصابة، ثم ضواحي موسكو بـ 562 إصابة.

كما أشار البيان إلى وفاة 379 شخصا خلال الـ 24 ساعة الماضية إثر الإصابة بالفيروس، من بينهم 69 شخصا في العاصمة موسكو، ليبلغ إجمالي الوفيات 106 أآلاف 307 حالة وفاة.

فيما نوه البيان إلى تعافي 9 آلاف 631 شخصا من الإصابة بالفيروس خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، بذلك يبلغ عدد المتعافين منذ بدء الجائحة 4 ملايين 343 ألف 229 شخصا. ووفقًا لمقر العمليات، في 28 أيلول/سبتمبر الماضي، تم تسجيل 8135 إصابة بفيروس كورونا المستجد في روسيا.

وبالتزامن مع حملات تطعيم شاملة في جميع الأقاليم الروسية، سجلت روسيا خلال الأسابيع الأخيرة تراجعا في حالات الإصابة .

المصدر: سبوتنيك