صالحي يعلن عودة نظام طاقة الطوارئ في منشأة نطنز النووية الى العمل

واعتبر صالحي ان “افضل انواع الرد على العدو هو المحافظة على الحيوية والنشاط والروح العالية”، وان “نثبت للأعداء أن الشعب الايراني لن يستسلم”. وأوضح صالحي أن “ما حدث في منشأة نطنز هو عمل تخريبي قطعا، وان منظوماتنا الأمنية توصلت الى خيوط الجريمة وستتابع التحقيقات وتعلن النتائج”.

واكد صالحي على أن تخصيب اليورانيوم في منشآة نطنز “لم يتوقف وهو ماض الى الامام بقوة، وان ما حدث من خلل لبعض الأجهزة سيُعالج وستعود الى العمل بأضعاف ما كانت عليه، لأن اجراءاتنا سوف لن تقتصر على اصلاح الاضرار بل تطوير الأجهزة المتضررة”.