الاتحاد الأوروبي: قلقون للغاية إزاء تقارير عن حادث منشأة نطنز النووية الإيرانية

أعلن المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية بيتر ستانو، أن “الاتحاد قلق للغاية إزاء تقارير عن الحادث الأخير في منشأة نطنز النووية الإيرانية، داعيا إلى توضيح ملابساته”. وقال ستانو أثناء موجز صحفي في بروكسل الاثنين “يجب إلقاء الضوء على ما حدث. إننا نرفض جميع الخطوات التي من شأنها إضعاف أو تعطيل الجهود الهادفة إلى تسوية المشكلة الإيرانية. يجب توضيح جميع ملابسات الحادث”.

وذكر المتحدث أن هناك فرضيات متباينة لما حدث، مضيفا “الأهم بالنسبة إلينا هو الحصول على حقائق. وبناء على هذه الحقائق سنستطيع البت في كيفية بياناتنا اللاحقة والخطوات التي سنقوم بها”. وأفادت إيران الأحد بحدوث إخلال في شبكة توزيع الكهرباء في موقع نطنز النووي، فيما وصف علي أكبر صالحي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية هذا الحادث بأنه “إرهاب نووي”.

من جهتها، نقلت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية عن مصادر لها أن الحادث “جاء نتيجة لانفجار نظمه ” العدو الإسرائيلي، ومن ثم اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف العدو مباشرة بالوقوف وراء الحادث.

المصدر: روسيا اليوم