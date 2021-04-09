ظريف: يجب رفع جميع أشكال الحظر الاميركي ضد ايران

أكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف انه “ينبغي رفع جميع اشكال الحظر التي فرضها الرئيس الاميركي السابق ترامب بعد انسحابه من الاتفاق النووي”. وفي تغريدة نشرها على مواقع التواصل الجمعة حول “الخطوة الوحيدة لانقاذ الاتفاق النووي”، قال ظريف “تقدم إيران مسارًا منطقيًا للالتزام الكامل تجاه الاتفاق النووي، يجب على الولايات المتحدة – التي اثارت هذه الأزمة – أن تعود أولاً إلى الالتزام الكامل، وسترد ايران بعد التحقق السريع”.

وأضاف وزير الخارجية الايراني “كل اجراءات الحظر التي فرضها ترامب كانت ضد الاتفاق النووي، ويجب رفعها بغض النظر عن الاختلافات والتسميات اللامنطقية والمتهورة لهذه الاجراءات”.

المصدر: فارس