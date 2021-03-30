غرفة التحكم المروري: سقوط 13 جريحا في 12 حادث سير تم التحقيق فيها خلال الـ 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 30 2021 - 08:26

غرفة التحكم المروري: سقوط 13 جريحا في 12 حادث سير تم التحقيق فيها خلال الـ 24 ساعة الماضية

منذ 19 mins 30 March، 2021
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