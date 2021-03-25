الرئيس عون استقبل السفيرة الاميركية وعرض معها الاوضاع الراهنة والتطورات الحكومية – موقع قناة المنار – لبنان
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قناة المنار
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March 25 2021 - 10:46

الرئيس عون استقبل السفيرة الاميركية وعرض معها الاوضاع الراهنة والتطورات الحكومية

منذ 24 mins 25 March، 2021
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