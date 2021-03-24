“الجهاد”: الكيان الصهيوني منحاز بكليته إلى التطرف والإرهاب

أكد عضو المكتب السياسي لحركة “الجهاد الإسلامي” في فلسطين يوسف الحسانية أن “مؤشرات فوز اليمين الصهيوني المتطرّف في انتخابات كيان الاحتلال، تقطع بما لا يدع مجالا للشك، بأن الكيان منحاز بكليّته إلى التطرف والإرهاب، وإلى مزيد من إنكار حقوق شعبنا”.

وقال الحساينة الاثنين إن “نتائج تلك الانتخابات تعبّر عن طبيعة النظام الاستعماري الاستيطاني الصهيوني”، وأضافت “انها تشكل انتصارا لليمين العنصري الفاشي الذي يهيمن على دائرة صنع القرار في كيان الاحتلال”.

ودعا الحساينة “المراهنين على التسوية مع هذا الكيان، مراجعة خياراتهم العدميّة التي أوصلت قضيتنا إلى ما وصلت إليه اليوم من ترهل وإهمال ونكران من القريب قبل البعيد”، وطالب “بالعودة لخيارات شعبنا وتوحيد قواه وتحشيد طاقاته للنضال المستمر حتى تحقق أهدافنا الوطنية”.

المصدر: فلسطين اليوم