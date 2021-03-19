روسيا والولايات المتحدة والصين وباكستان توجه نداء إلى الأطراف الأفغانية

دعت روسيا والولايات المتحدة والصين وباكستان الأطراف الأفغانية إلى خفض مستوى العنف وإجراء مفاوضات تهدف إلى التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الأزمة المستمرة في البلاد منذ أكثر من 4 عقود.

وقالت الدول الـ4، في بيان مشترك أصدرته اليوم الخميس عقب اجتماع بين مسؤولين لها في موسكو جرى بمشاركة ممثلين عن الحكومة الأفغانية وحركة “طالبان” وكذلك تركيا وقطر: “إننا نعترف بالمطالبة الصريحة وواسعة الانتشار من قبل الشعب الأفغاني بتحقيق السلام المستدام والعادل وإنهاء الحرب”.

وأضاف البيان: “ندعو جميع أطراف النزاع في أفغانستان إلى خفض مستوى العنف في البلاد، ونحث حركة طالبان على الامتناع عن الحملة الهجومية في الربيع والصيف بهدف تفادي سقوط مزيد من الضحايا وتهيئة ظروف ملائمة لتحقيق تسوية سياسية دبلوماسية”.

كما دعت روسيا والولايات المتحدة والصين وباكستان “المشاركين في المفاوضات الأفغانية إلى البدء الفوري لبحث القضايا الأساسية لحل النزاع، بما في ذلك أسس الدولة الأفغانية المستقبلية المسالمة والمستقرة، وفحوى خارطة الطريق السياسية التي ستؤدي إلى حكومة تشمل كل الأطراف وضمان وقف مستدام وكامل لإطلاق النار”.

وقالت: “في هذا المنعطف تحث دولنا الـ4 كل الأطراف على إجراء مفاوضات وإبرام اتفاق سلام سينهي الحرب المستمرة في أفغانستان منذ أكثر من 4 عقود”.

المصدر: وكالات