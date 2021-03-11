الصين تدعو الولايات المتحدة للتخلي عن “عقلية الحرب الباردة” – موقع قناة المنار – لبنان
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March 11 2021 - 08:46

الصين تدعو الولايات المتحدة للتخلي عن “عقلية الحرب الباردة”

منذ 1 ساعة 11 March، 2021
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أخبار دولية - الصين

دعت الصين، الولايات المتحدة الأمريكية إلى التخلي عن “عقلية الحرب الباردة”، والنظر إلى تطوير الصين لدفاعها الوطني بموضوعية وعقلانية، وبذل المزيد لتعزيز الثقة بين البلدين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجان، إن “بلاده عبرت عن موقفها من قضية تايوان مرات عديدة”.

وأضاف: “البعض في الولايات المتحدة يبحثون عن أعذار لتبرير الإنفاق العسكري الأمريكي وتوسيع حجم قوتها العسكرية هناك والتدخل في الشؤون الإقليمية، عبر المبالغة في التهديد العسكري الصيني تجاه تايوان”.

وتابع: “يجب أن تتخلى الولايات المتحدة عن عقلية الحرب الباردة، وأن تنظر بموضوعية وعقلانية إلى تنمية الصين وتطوير دفاعها الوطني، وأن تبذل المزيد من الجهود التي تؤدي إلى الثقة المتبادلة بين الصين والولايات المتحدة، والسلام والاستقرار الإقليميين”.

المصدر: وكالات

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