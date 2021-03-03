غرفة التحكم المروري: اعادة فتح السير على جسر سينيق عند مفرق #الغازية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 3 2021 - 09:16
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غرفة التحكم المروري: اعادة فتح السير على جسر سينيق عند مفرق #الغازية
منذ 50 mins
3 March، 2021
احوال الطرقات في لبنان
طريق سينيق الغازية
غرفة التحكم المروري
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