غرفة التحكم المروري: اعادة فتح السير على طريق عام الكحالة بالاتجاهين و حركة المرور كثيفة في المحلة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 11 2023 - 19:40

غرفة التحكم المروري: اعادة فتح السير على طريق عام الكحالة بالاتجاهين و حركة المرور كثيفة في المحلة

منذ 52 mins 11 August، 2023
أخبار موقع المنار

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