النائب علي فياض: ما لم تعالج العقبات الداخلية فالحكومة لن تولد قريبا حتى لو استلم بايدن الحكم

أعلن عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض أن “الجميع يريدنا ان نضغط على حلفائنا في التيار الوطني الحر ليتخلوا عن شروطهم لكن المسألة تتطلب تنازلات من الجميع”.

وفي حديث تلفزيوني أكد أنه ” لم يتمكّن أحد حتى اللحظة من تأكيد ما قيل عن ان الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة سعد الحريري مربك لأن هناك فيتو أميركيا على عدم مشاركة حزب الله حتى باختصاصيين في الحكومة”.

ورد النائب فياض على سؤال عن مواقف البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي عن الحليف قائلا ” فلنطلق المواقف بواقعية ومسؤولية والحريري يدرك ان حزب الله مرن بتشكيل الحكومة وما يتّصل بنا جرت معالجته بهدوء”.

ورأى أن “التحليلات التي تربط تشكيل الحكومة باستلام جو بايدن الرئاسة الأميركية غير مقنعة”، مركّزا على أن “العقبات داخلية والحلول يجب أن تكون داخلية”.

وتوجّه إلى من يراهن على تشكيل الحكومة بعد التسلّم: ما لم تعالج العقبات الداخلية فالحكومة لن تولد قريبا حتى لو استلم بايدن الحكم”.

أما عن توقيت تسليم حزب الله أسماء وزرائه، فجزم النائب فياض أن “الحزب ليس بوارد التقدم الى الأمام بمعزل عن أن تكون التشكيلة ناجزة والأسماء بالمرحلة الاخيرة وهذه ليست مشكلة”.

المصدر: موقع otv