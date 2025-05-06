“التيار الوطني”: الفوز بالانتخابات البلدية يشكل انطلاقة محفزة لعمل البلديات

قال المجلس السياسي في “التيار الوطني الحر” في لبنان في بيان بعد اجتماعه الدوري الثلاثاء برئاسة النائب جبران باسيل إن “نتائج الإنتخابات البلدية في أقضية جبل لبنان أظهرت ان التيار حقق فيها مع الناس والعائلات والحلفاء، حضوراً وازناً في البلديات والمخاتير وانتصارات عدة في العدد الأكبر من البلديات”.

وأكد التيار أن “هذا الفوز يشكل انطلاقة محفزة لعمل البلديات، خاصة لجهة معالجة النزوح السوري غير الشرعي والدفع في اتجاه اللامركزية الموسعة لتحقيق الإنماء المنشود”.

من جهة ثانية، أسف التيار “للصور البشعة التي تحصل في سوريا من مجازر وانتهاكات لحقوق الإنسان مع ما تمثله من استهداف للتنوع”، واكد “الحرص على وحدة سوريا واستقرارها والتنوع في نسيجها الإجتماعي وعلى ضرورة الحفاظ على حرية الرأي والمعتقد والإيمان، بما يشكل ذلك من استقرار وسلام في سوريا ولبنان”.

في سياق منفصل، رحب التيار “بالعودة عن قرار حظر سفر المواطنين الإماراتيين إلى لبنان مع ما يمثله، من حرص على العلاقات الأخوية مع الدول العربية”، وأمل أن “ينسحب ذلك أيضاً على مواطني السعودية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام