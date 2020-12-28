غرق سفينة صيد في بحر بارنتس بمقاطعة أرخانجليسك الروسية وعلى متنها 19 صيادًا

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، عن غرق سفينة الصيد “أونيغا” وعلى متنها 19 صيادًا، في بحر بارنتس بمقاطعة أرخانجليسك الروسية، مؤكدة على أنه تم إنقاذ 2 من الصيادين.

وجاء في بيان الوزارة الروسية، اليوم الاثنين “طاقم السفينة مكون من 19 شخصا. تم إنقاذ أثنين منهم”.

ووفقا للبيانات الأولية، فإن سبب غرق السفينة يرجع إلى التكثف الجليدي في المنطقة.

هذا ووصلت معلومات عن حادثة السفينة “أونيجا” إلى ميناء مورمانسك الرئيسي في بحر بارنتس بالقرب من نوفايا زيمليا بمنطقة أرخانجيلسك، صباح اليوم الاثنين.

وتقوم بعمليات البحث عن الصيادين المفقودين الآن، السفينة “فويكوف” وتم إرسال ثلاث سفن إضافية إلى موقع الحادث للمساعدة في عملية البحث والإنقاذ.

المصدر: وكالة سبوتنيك