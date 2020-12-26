جو بايدن يحذر من “عواقب وخيمة” في حال عدم توقيع الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب خطة التحفيز الاقتصادي – موقع قناة المنار – لبنان
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December 26 2020 - 22:20
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وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
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الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
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جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مستلزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
جو بايدن يحذر من “عواقب وخيمة” في حال عدم توقيع الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب خطة التحفيز الاقتصادي
منذ 2 ساعة
26 December، 2020
التحفيز الاقتصادي
الولايات المتحدة
جو بايدن
دونالد ترامب
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