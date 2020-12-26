جو بايدن يحذر من “عواقب وخيمة” في حال عدم توقيع الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب خطة التحفيز الاقتصادي – موقع قناة المنار – لبنان
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December 26 2020 - 22:20

جو بايدن يحذر من “عواقب وخيمة” في حال عدم توقيع الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب خطة التحفيز الاقتصادي

منذ 2 ساعة 26 December، 2020
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