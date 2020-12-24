تسجيل 76 وفاة جديدة بكورونا في موسكو

أعلن مركز العمليات الخاص بمكافحة كورونا في موسكو الأربعاء، أن العاصمة الروسية سجلت 76 وفاة جديدة بين المصابين بالفيروس خلال اليوم الأخير.

وأشارت بيانات المركز إلى أن إجمالي عدد المتوفين بفيروس كورونا في موسكو بلغ 10689 شخصا.

وارتفع المعدل اليومي للوفيات يوم الأربعاء مقارنة بيوم الثلاثاء، حيث توفي 73 شخصا.

وسجلت موسكو أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا في روسيا، بأكثر من 756 ألف حالة منذ بدء انتشار الوباء وبلغ عدد المتعافين في العاصمة أكثر من 582 ألف شخص.

وأعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين يوم الثلاثاء 22 ديسمبر أن الوضع الوبائي في العاصمة صعب، مؤكدا أن السلطات لا تخطط لفرض قيود إضافية، لكنها لن تخفف القيود والقواعد القائمة.

المصدر: روسيا اليوم