كورونا في روسيا.. تسجيل أكثر من 6200 إصابة جديدة خلال 24 ساعة

أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا، اليوم الإثنين، تسجيل 6207 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، بينما سجلت حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس 136 حالة.

وجاء في بيان مقر العمليات: “تم تسجيل 6207 حالات إصابة بفيروس كوفيد-19، بينما سجلت الوفيات 136 حالة”.

فيما نوه البيان إلى تعافي 7502 شخصا من الإصابة بالفيروس خلال 24 ساعة، بنسبة 14.1 بالمئة أقل من يوم الأول من أيار/مايو، بينما احتاج 1152 مصابا إلى البقاء في المستشفيات للعلاج، بنسبة 20.1 بالمئة أقل من يوم أمس.

ونوه البيان إلى ارتفاع الحالات التي تحتاج للبقاء في المستشفيات في 26 إقليم روسي، بينما انخفضت الحالات في 47 إقليم، بينما يبقى الحال بدون تغيير في 12 إقليما.

من جهته أعلن موقع “ستوب كورونا فيروس” المعني بإحصاء الإصابات والوفيات جراء الإصابة بالفيروس، عن تسجيل 334 حالة إصابة جديدة و17 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس في موسكو.

المصدر: وكالة سبوتنيك