منطقة صيدا في حزب الله نظمت أنشطة في ذكرى مولد السيدة زينب (ع)

نظمت منطقة صيدا في حزب الله أنشطة ثقافية واعلامية ورياضية واجتماعية، في ذكرى ولادة السيدة زينب (ع) ويوم الممرضة المسلمة.

وأقامت دورة في كرة الطاولة في “مجمع سيد الشهداء” حارة صيدا بمشاركة 12 لاعبا، ثم وزع المسؤول الرياضي في المنطقة سمير ناصر ومسؤول شعبة حارة صيدا حسين صالح وحسن رسلان والمسؤول الرياضي احمد قاسم الكؤوس والميداليات على الفائزين في المراكز: الاول علي فنيش والثاني نادر صالح والثالث سميح صالح.

من جهة أخرى، زار وفد مشترك من العمل الثقافي ومنطقة صيدا برئاسة حسن جمول، مستوصف الإمام المهدي وقدم بطاقات المعايدة والورود على الجسم التمريضي، في حين زار وفد من الهيئات النسائية في المنطقة برئاسة مسؤولة الهيئات النسائية رئيفة عيسى مستشفى صيدا الحكومي، وهنأ الجسم الطبي والتمريضي موزعا الورود وبطاقات المعايدة عليهم. ثم زار مركز الهيئة الصحية الإسلامية في الغازية، وقدم الحلوى والورود للممرضات تقديرا وتكريما لجهودهن.

وكانت زيارة لـ 55 عائلة فقيرة في منازلهم وتم تقديم مساعدات عينية ومالية، بالإضافة إلى تنظيم مسابقة ثقافية إلكترونية حول المناسبة بمشاركة 330 شخصا.







المصدر: موقع المنار