إصابات كورونا اليومية في مصر تتجاوز 700 حالة في اليوم مجددا والوفيات تتجاوز الثلاثين

سجلت معدلات الإصابة اليومية بوباء (كوفيد-19) في مصر قفزة جديدة لتتجاوز 700 حالة في اليوم للمرة الأولى من أكثر من خمسة أشهر، فيما ارتفعت الوفيات اليومية بدورها لأكثر من ثلاثين وفاة.

وبحسب بيان صادر مساء أمس الاثنين عن وزارة الصحة المصرية فقد تم “تسجيل 718 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية”، ولفت البيان إلى وفاة 32 حالة جديدة.

وأشار البيان إلى “خروج 345 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 107162 حالة حتى اليوم”.

وأوضح البيان أن “إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 126273 حالة من ضمنهم 107162 حالة تم شفاؤها، و 7130 حالة وفاة”.

وشهدت معدلات الشفاء من وباء (كوفيد-19) تراجعا ملحوظا في الفترة الأخيرة، إذا وصل وفقا لبيانات وزارة الصحة إلى 84.9 في المائة، متراجعا عن 92 في المائة في السابق.

ومع ارتفاع معدلات الإصابة أعلنت وزارة الصحة المصرية وقف كافة الإجازات للأطقم الطبية بجميع المستشفيات والوحدات والهيئات التابعة لوزارة الصحة

وأعلن وزير التعليم المصري في وقت سابق أن الحضور إلى المدارس سيكون اختياريا ابتداء حتى نهاية الفصل الدراسي الأول.

وتشهد مصر زيادة مطردة في معدل الإصابة بوباء (كوفيد-19) منذ نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

ووصلت معدلات الإصابة في مصر ذروتها في حزيران/ يونيو الماضي، حيث اقتربت من الألفي حالة يوميا، واقتربت الوفيات من المائة وفاة في اليوم، قبل أن تبدأ في الانكسار منذ تموز/ يوليو الماضي، لتدور حول المائة حالة في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وتدور الوفيات حول العشرة وفيات يوميا، ثم عادت للارتفاع تدريجيا في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، ما اعتبر بداية الموجة الثانية من الوباء.

المصدر: وكالة سبوتنيك