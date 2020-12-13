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December 13 2020 - 18:30

بريطانيا والاتحاد الأوروبي يتفقان على “بذل جهد إضافي” في المفاوضات

منذ 38 mins 13 December، 2020
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أخبار دولية - بريطانيا

اتفقت بريطانيا والاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، على “بذل جهد إضافي”، ومواصلة المفاوضات بشأن اتفاق التجارة ما بعد “بريكست”.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في بيان مشترك :”كانت فرق التفاوض لدينا تعمل ليلا ونهارا خلال الأيام الأخيرة، وعلى الرغم من الإرهاق، بعد ما يقرب من عام من المفاوضات، وعلى الرغم من عدم الالتزام بالمواعيد النهائية مرارا وتكرارا، نعتقد أنه من المسؤول في هذه المرحلة بذل جهد إضافي”.

وأضاف البيان: “بناء على ذلك، أعلمنا مفاوضينا بمواصلة المفاوضات، ومعرفة ما اذا كان يمكن التوصل الى اتفاق، حتى وإن كان في هذه المرحلة المتأخرة”.

المصدر: وكالة رويترز

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