أضخم مطار أوروبي يُغلق أحد مبانيه لقلة المسافرين

أعلن مطار هيثرو بلندن أنه سيغلق المبنى رقم 4 حتى نهاية العام 2021، وذلك بعد الهبوط الحاد في أعداد المسافرين بسبب جائحة كورونا.

وانخفض عدد الركاب في مطار هيثرو بنسبة 88% خلال شهر نوفمبر الماضي بسبب القيود على السفر والإغلاق العام في إنجلترا للمرة الثانية هذا العام بسبب الموجة الجديدة من انتشار “كوفيد 19″، بحسب البيانات التي أعلنها المطار.

كما انخفضت رحلات الشحن الجوي في مطار هيثرو، وسط توقعات أكثر سوءا حيال المستقبل، حيث يتوقع أن تواصل أعداد المسافرين الانخفاض خلال الفترة المقبلة.

وتبعا لهذه البيانات فقد قرر مطار هيثرو، إغلاق المبنى رقم 4 حتى نهاية عام 2021.

وكان إغلاق المبنى رقم (4) قد تم أول مرة خلال الإغلاق الشامل في بريطانيا الذي بدأ يوم 18 مارس 2020، حيث انتقلت في حينها العديد من شركات الطيران إلى مبنى الركاب رقم (2)، ومن بينها شركة الخطوط الفرنسية وطيران الاتحاد الإماراتية.

وقالت تقارير صحافية إن الإعلان الأخير يُضاف إلى جبل المشاكل التي يواجهها المطار بسبب وباء “كورونا”، بما في ذلك خسائر بقيمة 1.5 مليار جنيه إسترليني (2 مليار دولار) تم تسجيلها في عام 2020.

المصدر: روسيا اليوم