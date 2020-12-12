المفتي عبد الله: الفساد المستشري بإدارات الدولة يحتاج لمعالجة جذرية

اعتبر “مفتي صور وجبل عامل” الشيخ حسن عبد الله أن “الفساد المستشري في إدارات الدولة يحتاج الى معالجة جذرية دون محاولات المناكفة وعلى القضاء أن يتمتع بالشفافية لان ما يجري وما نسمعه أمر مريب لانه يدخل في خانة الكيد السياسي الذي لا يمت للمهنية بصلة”.

وقال المفتي عبد الله السبت كل ذلك “يجعل القضاء في مكان مقلق ونأمل من الجهات المعنية والتفتيش القضائي التحرك سريعا لوضع حد لاستغلال القضاء وتصفية الحسابات السياسية”.

وأشار المفتي عبد الله الى أن “الوضع الحكومي المتأزم والمؤسف لا ينظر بعين الرحمة الى ما يجري من أزمات تعصف بلبنان”، محذرا من “خطورة رفع الجامعات للاقساط، وهذا مخالف لقانون النقد والتسليف”.

ودعا المفتي عبد الله “اللبنانيين للتعاون من أجل حماية لبنان لانه في دائرة الخطر جراء ما يجري في المنطقة تجاه الكيان الصهيوني الغاصب”، معتبرا أن “محاولات اللعب بلقمة عيش المواطن من خلال رفع الدعم أو الترشيد تصب في خانة زيادة الازمات على المواطن وعلى الدولة تحمل مسؤوليتها تجاه الناس”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام