حزب الله: لن يجني المطبعون شيئا وسيكتشفون سريعا انهم لم يحصدوا الا الخيبة

اصدر حزب الله البيان التالي:” يدين حزب الله اعلان السلطات المغربية تطبيع العلاقات مع العدو الاسرائيلي، ويرى انه يأتي في سياق السقوط المتتالي الذي بدأته بعض الدول العربية تنفيذا للرغبات الاميركية والاسرائيلية في شطب القضية الفلسطينية وتصفية مفاعيلها”.
وأضاف البيان:”يعتبر حزب الله ان خضوع هذه الأنظمة لسياسة الابتزاز الاميركية والصهيونية طمعا بتحقيق مكاسب هنا او الغاء عقوبات هناك، ليست سوى اوهام وسراب لن يجني المطبعون منها شيئا وسيكتشفون سريعا انهم لم يحصدوا الا الخيبة وان بلادهم اصبحت مكشوفة امام العدو الاسرائيلي ومؤامراته الخطرة”.
وتابع”:ان الرهان الحقيقي هو على الشعب المغربي الحر الذي قاوم الاستعمار الفرنسي لسنوات طوال وعلى جميع شعوب امتنا الشريفة الرافضة لكل اشكال التطبيع والتي ستسقط كل الاتفاقيات الخيانية والتي ستكون سندا قويا للشعب الفلسطيني المقاوم الذي لم تهزه كل اتفاقات الذل والعار وسيتابع جهاده حتى تحقيق النصر والتحرير الكامل”.
المصدر: العلاقات الاعلامية