حزب الله: لن يجني المطبعون شيئا وسيكتشفون سريعا انهم لم يحصدوا الا الخيبة

اصدر حزب الله البيان التالي:” يدين حزب الله اعلان السلطات المغربية تطبيع العلاقات مع العدو ‏الاسرائيلي، ويرى انه يأتي في سياق السقوط المتتالي الذي بدأته بعض الدول العربية تنفيذا ‏للرغبات الاميركية والاسرائيلية في شطب القضية الفلسطينية وتصفية مفاعيلها”.‏

وأضاف البيان:”يعتبر حزب الله ان خضوع هذه الأنظمة لسياسة الابتزاز الاميركية والصهيونية طمعا بتحقيق ‏مكاسب هنا او الغاء عقوبات هناك، ليست سوى اوهام وسراب لن يجني المطبعون منها شيئا ‏وسيكتشفون سريعا انهم لم يحصدوا الا الخيبة وان بلادهم اصبحت مكشوفة امام العدو الاسرائيلي ‏ومؤامراته الخطرة”.‏

وتابع”:ان الرهان الحقيقي هو على الشعب المغربي الحر الذي قاوم الاستعمار الفرنسي لسنوات طوال ‏وعلى جميع شعوب امتنا الشريفة الرافضة لكل اشكال التطبيع والتي ستسقط كل الاتفاقيات الخيانية ‏والتي ستكون سندا قويا للشعب الفلسطيني المقاوم الذي لم تهزه كل اتفاقات الذل والعار وسيتابع ‏جهاده حتى تحقيق النصر والتحرير الكامل”.‏

المصدر: العلاقات الاعلامية