حزب الله: ندين اعلان السلطات المغربية تطبيع العلاقات مع العدو الاسرائيلي – موقع قناة المنار – لبنان
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December 11 2020 - 21:00

حزب الله: ندين اعلان السلطات المغربية تطبيع العلاقات مع العدو الاسرائيلي

منذ 28 mins 11 December، 2020
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