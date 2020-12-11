الشيخ نعيم قاسم: حزب الله مع قيام الدولة وانتظام مؤسساتها وعقوبات أميركا لا تنتج حلًّا بل تعقد مشاكل لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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December 11 2020 - 13:24

الشيخ نعيم قاسم: حزب الله مع قيام الدولة وانتظام مؤسساتها وعقوبات أميركا لا تنتج حلًّا بل تعقد مشاكل لبنان

منذ 40 mins 11 December، 2020
الشيخ نعيم قاسم
لبنان

أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بأن العدو يستخدم كل الموبقات ليسلبنا حقوقنا ويدمّر حياتنا بالحروب والإحتلال والإجرام والعقوبات ، فلا يتركون طريقة من طرق الإجرام إلّا ويستخدمونها ، ولدينا خيار من إثنين إمّا الإستسلام وهو خسارة محضة ، وإمّا المقاومة وهي ربحٌ وأمل وقد اخترنا المقاومة مهما بلغت التضحيات ..

كلام الشيخ قاسم جاء خلال لقاء إلكترونيّ أقامه القسم الثقافي لحزب الله في منطقة الجنوب الثانية ، في ذكرى ولادة السيدة زينب (ع)، لافتاً ان  لبنان لن تقوم له قائمة من دون تشكيل حكومةٍ تفتح بابًا للمعالجة واذا اتفق المعنيون في لبنان سيستجيب الغرب وأميركا غصبًا عنهم ، ومن يحتجّ بالخارج ويسوّف ويضيّع الوقت ويراكم الخسائر لن يجني شيئًا ،الناس وصلوا إلى حدّ الإختناق والرهان الوحيد النافع هو التفاهم وتدوير الزوايا ، مشيراً إلى أنّ عقوبات أميركا لا تنتج حلًّا بل تعقد مشاكل لبنان وتهديدات إسرائيل لا تخيفنا ولا تُطلق يد إسرائيل بسبب الجهوزية العالية والقوية للمقاومة .

وشدّد الشيخ قاسم بأنّ حزب الله مع قيام الدولة وانتظام مؤسساتها ، وهو دعامة من دعامات استقرار لبنان وحماية لبنان واستقلاله وبنائه ونهضته وسيكون دائمًا شريكًا فعّالًا للباحثين عن الحلول وإعمار بيروت ولبنان ومعالجة المسائل الإقتصادية والإجتماعية ..

المصدر: موقع المنار

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