حزب الله : الفقيد آية الله الشيخ محمد اليزدي كان دائما الى جانب المقاومة داعما ًومدافعا ًعنها ومحتضنا ً لمجاهديها

صدر عن حزب الله مساء اليوم الخميس بيان تعزية بوفاة آية الله الشيخ محمد اليزدي وجاء فيه:

بسم الله الرحمن الرحيم

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ

صدق الله العلي العظيم

لقد فُجع العالمُ الاسلامي والحوزات ُالدينية بخبر وفاة العالم الجليل والمجاهد ِالكبير آية الله الشيخ محمد اليزدي (رض) الذي كان من العلماء ِالاوائل ممن قدموا تضحيات كبيرة في طريق الحق ومقارعة الباطل والطغيان، وفي قيام ونهضة الجمهورية الاسلامية المباركة، وهو الذي تحمل مسؤوليات كبيرة وبجدارة في مواقع هامة، محافظاً طوال مسيرته على نهج الاستقامة والولاية الى آخر عمره الشريف.

إننا في حزب الله نعتبر فقدان هذا العالم الكبير خسارة فادحة للمقاومة الاسلامية في لبنان، وهو الذي كان دائما ًالى جانبها داعما ًومدافعا ًعنها ومحتضنا ًلمجاهديها.

في هذه المناسبة الأليمة، نرفع اسمى آيات العزاء لموالانا صاحب العصر والزمان (عج)، ولسماحة القائد المفدى الإمام السيد علي الخامنئي (دام ظله)، وللحوزات العلمية وبالاخص السادة العلماء الأفاضل في جامعة المدرسين في قم المقدسة، ولكافة أهل العلم والجهاد، ونسأل الله تعالى ان يرفع درجته في علييّن في جوار رسول الله (ص) والائمة الطاهرين (ع).

المصدر: موقع المنار