التحكم المروري: #حركة_المرور كثيفة على طريق انفاق #المطار باتجاه #خلدة وعلى طريق #الاوزاعي باتجاه الكوستا برافا – موقع قناة المنار – لبنان
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December 4 2020 - 16:22

التحكم المروري: #حركة_المرور كثيفة على طريق انفاق #المطار باتجاه #خلدة وعلى طريق #الاوزاعي باتجاه الكوستا برافا

منذ 54 mins 4 December، 2020
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