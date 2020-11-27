بوغدانوف: بايدن قد يتخلى عن “صفقة القرن” بشأن “التسوية الفلسطينية الإسرائيلية”

صرّح نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف الجمعة، أن إدارة جو بايدن، “قد تتخلى عن “صفقة القرن” بشأن التسوية الفلسطينية الإسرائيلية”، حسب قوله. وأشار بوغدانوف لوكالة “سبوتنيك”، ردا على سؤال ما إذا كانت موسكو تتوقع من الإدارة الأميركية الجديدة التخلي عن “صفقة القرن”، إلى أن “”صفقة القرن” كانت غير مقبولة على الإطلاق لأحد جانبي النزاع، ولذلك، إذا كانت هناك محاولة لفرض مواقف دولة على دولة أخرى، فلن يؤدي ذلك إلى حل نزيه وعادل ومقبول للنزاع”، بحسب نائب وزير الخارجية الروسي.

ونوه إلى أن “هناك أساس قانوني دولي للحل – حل يقوم على التعايش السلمي بين الدولتين”، بحسبه.

المصدر: سبوتنيك