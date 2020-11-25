حركة الجهاد الإسلامي تنعى الشهيد نور جمال شقير: جرائم الاحتلال لن تثني شعبنا عن المضي في مقاومته وجهاده دفاعا عن نفسه عن أرضه ومقدساته – موقع قناة المنار – لبنان
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November 25 2020 - 23:42

حركة الجهاد الإسلامي تنعى الشهيد نور جمال شقير: جرائم الاحتلال لن تثني شعبنا عن المضي في مقاومته وجهاده دفاعا عن نفسه عن أرضه ومقدساته

منذ 2 ساعة 25 November، 2020
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