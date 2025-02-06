فيدان ولافروف بحثا الأزمة الأوكرانية والأوضاع في سوريا

بحث الوزير الخارجية التركي هاكان فيدان هاتفيا مع نظيره الروسي سيرغي لافروف الأزمة الأوكرانية والتطورات الجارية في سوريا.

وقالت مصادر في وزارة الخارجية التركية إن “فيدان أجرى محادثة هاتفية مع لافروف الخميس بحثا خلالها العلاقات الثنائية والتطورات في سوريا والوضع في أوكرانيا”.

ولم تكشف المصادر معلومات أكثر تفصيلا عن محتوى المحادثة بين وزيري الخارجية.

وأجرى الوزيران يوم الجمعة الماضية مكالمة هاتفية أيضا بحثا خلالها الوضع في سوريا، وأكدا على “أهمية أن تكون عملية الانتقال السياسي في دمشق شاملة لجميع أطياف الجمهورية”.

المصدر: روسيا اليوم