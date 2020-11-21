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November 21 2020 - 12:48

بلدية الحدت بعد فرار سجناء: لعدم فتح أبواب المنازل لاي طارق

منذ 9 mins 21 November، 2020
بلدية الحدث
لبنان

أصدرت بلدية الحدت بيانا تحذيريا للمواطنين بعد عملية فرار مجموعة كبيرة من السجناء من سجن بعبدا صباح اليوم، ومما جاء فيه: “بنتيجة عملية هروب عدد كبير من السجناء من سجن بعبدا صباح اليوم، وما تلاها من عمليات تعقب وملاحقة يقوم بها عناصر من الجيش والقوى الأمنية في منطقتي بعبدا والحدت والجوار، وبالنظر الى خطورة الفارين وإحتمال تسللهم الى الشوارع والأبنية، تحذر بلدية الحدت جميع المواطنين وتطلب منهم التنبه لهذا الخطر وعدم فتح أبواب المنازل لأي طارق قبل التثبت من شخصه، والابلاغ فورا عن أية شبهة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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