قوى الامن الداخلي: عدد السجناء الفارّين حتى الآن 35 سجيناً بعد توقيف 29 فارّاً اضافة الى وفاة 5 سجناء جرّاء إصطدام مروري والملاحقات والإستقصاءات مستمرة لإعادة توقيف جميع الفارين – موقع قناة المنار – لبنان
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November 22 2020 - 19:56
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قوى الامن الداخلي: عدد السجناء الفارّين حتى الآن 35 سجيناً بعد توقيف 29 فارّاً اضافة الى وفاة 5 سجناء جرّاء إصطدام مروري والملاحقات والإستقصاءات مستمرة لإعادة توقيف جميع الفارين
منذ 39 mins
22 November، 2020
سجن بعبدا
فرار السجناء
قوى الامن الداخلي
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