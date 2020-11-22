قوى الامن الداخلي: عدد السجناء الفارّين حتى الآن 35 سجيناً بعد توقيف 29 فارّاً اضافة الى وفاة 5 سجناء جرّاء إصطدام مروري والملاحقات والإستقصاءات مستمرة لإعادة توقيف جميع الفارين – موقع قناة المنار – لبنان
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November 22 2020 - 19:56

قوى الامن الداخلي: عدد السجناء الفارّين حتى الآن 35 سجيناً بعد توقيف 29 فارّاً اضافة الى وفاة 5 سجناء جرّاء إصطدام مروري والملاحقات والإستقصاءات مستمرة لإعادة توقيف جميع الفارين

منذ 39 mins 22 November، 2020
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