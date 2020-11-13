لافروف: نتفاوض مع #أذربيجان و #أرمينيا حول بدء عمل المنظمات الإنسانية الدولية في قره باغ – موقع قناة المنار – لبنان
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November 13 2020 - 18:06

لافروف: نتفاوض مع #أذربيجان و #أرمينيا حول بدء عمل المنظمات الإنسانية الدولية في قره باغ

منذ 1 ساعة 13 November، 2020
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