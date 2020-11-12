حزب الحق يتقدم ببالغ الشكر للسيد نصر الله على تعزيته في أمينه العام

تقدمت الأمانة العامة لحزب الحق نيابة عن الشعب والقيادة اليمنية عن بالغ شكرها لسماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله لتعزيته في استشهاد الأمين العام لحزب الحق – وزير الشباب والرياضة الأستاذ حسن زيد، في مستهل خطابه بمناسبة يوم الشهيد مساء أمس الأربعاء.

وأكد الدكتور ياسر الحوري الأمين العام المساعد للشؤون السياسية لحزب الحق أن الحزب قدم العديد من القيادات والمؤسسين شهداء في سبيل الوطن والأمة خلال مسيرته السياسية الجهادية منذ تأسيسه في العام 1990م.

وأضاف الحوري أن حزب الحق يؤكد أن نيل شرف الشهادة هو الغاية التي كان ينشدها أمينه العام الشهيد حسن زيد الذي عاش مناضلا جسورا يقول كلمة الحق ولا يخشى في الله لومة لائم، لافتا إلى أن السيد حسن نصرالله وحزب الله عموما هما النموذج الذي يقتدي به في الدفاع عن قضايا الأمة العربية والاسلامية بكل شجاعة واستبسال.

واختتم تصريحه بأن العدوان السعودي الأمريكي الصهيوني على اليمن يتحمل مسئولية جريمة الاغتيال السياسي القذرة التي نفذت بحق الشهيد وسيدفع الثمن غاليا وأن الشعب اليمني والجيش واللجان الشعبية سيردون على هذه الجرائم الجبانة بكل الوسائل وهم واثقين من النصر كما انتصر حزب الله في كل معاركه الشريفة ضد العدو الصهيوني وكل من يقف خلفه.

المصدر: موقع المنار